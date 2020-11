Quatre départements de l'Est placés en vigilance orange à la neige et au verglas

Premier épisode hivernal notable dans la région Grand-Est. Météo France a placé, lundi 30 novembre, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse en vigilance orange à la neige et au verglas. "En début de nuit de lundi à mardi les températures deviendront faiblement négatives alors que des pluies viendront concerner d'abord les Ardennes puis la Lorraine. En liaison avec ces températures négatives, les pluies seront susceptibles d'être verglaçantes en début et milieu de nuit de lundi à mardi. Même si ce verglas reste local et temporaire, la circulation routière pourrait être perturbée", prévient Météo France.

"En fin de nuit de lundi à mardi, de la neige pourra prendre le relais, avec une tenue au sol plutôt réservée à la partie est de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle : 1 à 4 centimètres de neige pourraient être observés par endroits, mardi matin", précise Météo France. Mais cet épisode hivernal ne va pas se prolonger : les températures vont se radoucir dans la journée de mardi. "La neige ne tiendra alors plus qu'en montagne au-dessus de 500 mètres d'altitude", souligne Météo France.