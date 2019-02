"Plus de moral et fatigués" : une famille est bloquée chez elle dans l'Hérault depuis douze jours à cause de la neige

La famille, qui vit dans une ferme isolée de la commune de Courniou, dans le nord du département, affirme ne pas avoir les moyens de dégager le chemin privé qui relie la maison à la route. Elle lance un appel à l'aide.

"Nous n'en pouvons plus." Une famille résidant dans une ferme isolée sur la commune de Courniou, dans le nord de l'Hérault, déclare être bloquée chez elle depuis douze jours à cause de la neige. Dans un post publié sur Facebook, jeudi 31 janvier, Maud Colombo a lancé un appel à l'aide pour qu'on l'aide à déneiger le chemin privé menant à sa maison, afin d'avoir accès au monde extérieur.

"Nous sommes bloqués, mon frère (18 ans), ma mère et mon père, qui sont handicapés. Ma mère a une sclérose en plaques et mon père cardiaque avec 5 stens et arthrose, et moi", explique Maud Colombo. Selon Midi Libre et France Bleu, la famille n'a pas les moyens de déneiger le chemin privé de 200 mètres qui relie la propriété à la route. A cause des récentes intempéries, des amas de neige de 70 cm se sont formés par endroit autour de la maison. Courniou, qui compte quelque 600 habitants, est située dans le nord de l'Hérault, à la frontière avec le département du Tarn, à une altitude comprise entre 330 et 950 mètres. La ferme où vit la famille est très isolée, située à près de 800 mètres d'altitude, est très isolée, puisqu'elle est située à 4 km des plus proches voisins et à plusieurs centaines de mètres de la route.

"Sans eau ni électricité"

Selon Maud Colombo, la famille manque désormais de vivres, d'eau et de carburant. "Comme nous sommes en maison autonome avec panneaux photovoltaïques, par ce temps nous devons faire fonctionner le groupe électrogène essence, qui consomme donc du carburant", explique-t-elle.

Nous contactons les mairies (nous sommes à la frontière entre deux communes Courniou les grottes et Labastide-Rouairoux), elles se renvoient la balle en disant que ce territoire n'appartient ni a l'un ni à l'autre.Maude Colombosur Facebook

Selon France Bleu, la mairie de Courniou a envoyé deux conseillers municipaux en fin de semaine dernière pour ravitailler la famille, avec notamment de l'eau potable, de l'essence pour le groupe électrogène et des croquettes pour les chiens. "Plus de moral et fatigués (...) Nous souhaitons que ce chemin soit dégagé et nous avons peur car nous ne sommes qu'au début de l'hiver !" alerte Maud Colombo.