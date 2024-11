Tempête Caetano : "On n'a vu personne", témoigne un automobiliste coincé sur l'autoroute A36 depuis jeudi soir 21 heures

"Sur la radio autoroute, on nous a dit que des gens passeraient avec de l'eau et du café, on attend toujours", raconte-t-il vendredi matin à France Bleu Besançon.

"On n'a vu personne, pas de Direction départementale de l'équipement, pas de gendarme", témoigne vendredi 22 novembre au micro de France Bleu Besançon Dominique, un automobiliste coincé sur l'autoroute A36 à hauteur de Voujeaucourt (Doubs), depuis jeudi 21 novembre 21 heures.

L'autoroute est paralysée, dans le Doubs, avec quelque "750 poids lourds stationnés sur l'A36", selon un dernier bilan communiqué vendredi en milieu de matinée sur TF1 et BFMTV par le ministre des Transports, François Durovray. Les poids-lourds ont interdiction de circuler sur l’autoroute A36 dans les deux sens entre Mulhouse (68) et Saint-Vit (25) jusqu’à 10h.

EN DIRECT : circulation "très fortement déconseillée" sur l'A36 dans le sens Montbéliard - Besançon à cause de la neige

"Sur la radio autoroute, on nous a dit que des gens passeraient avec de l'eau et du café, on attend toujours", poursuit ce commerçant travaillant à Belfort, qui "fait tourner sa voiture". Il a passé la nuit là. "On nous a dit que les voitures particulières allaient sortir, mais ça bouge pas. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de camions", témoigne-t-il, faisant remarquer qu'il a encore neigé "15 centimètres" cette nuit.