Nouvel An : une randonnée en raquettes dans le Haut-Rhin pour le réveillon

Au clair de la Lune du Nouvel An, un groupe de randonneurs suit un accompagnateur en montagne au lac blanc, dans le Haut-Rhin. Une soixantaine de personnes est prête à braver la tempête de neige pour passer un réveillon hors des sentiers battus. Ils ont parcouru la forêt en pleine nuit, en raquettes. Une balade entrecoupée de moments de répit et d'anecdotes sur la faune et la flore locale. Les marcheurs sont ravis de cette expérience.

Au cœur du massif vosgien

Quelques coupes de champagne et des flambeaux égaient et réchauffent l'atmosphère après deux heures de randonnée. Le tracé a été modifié tout au long de la soirée à cause des conditions climatiques. Au coeur du massif vosgien, ils sont passés à l'année 2018 sous le regard bienveillant de la Lune et de leur ami Pierrot, l'accompagnateur.

