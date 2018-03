Neige : neuf départements d'Ile-de-France et de Normandie placés en vigilance orange

Les départements concernés sont le Calvados, l'Eure, Paris et les trois départements de la petite couronne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Le coup de froid se renforce. Météo France a placé neuf départements franciliens et normands en vigilance orange "neige-verglas", dimanche 18 mars. Le début d'événement est prévu à 19 heures, jusqu'à lundi matin, dans le Calvados, l'Eure, Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

"Pour la soirée et la nuit de dimanche à lundi, la chute des températures au sol pourra permettre la tenue au sol de la neige, donnant 1 à 2 cm en Seine-et-Marne et 2 à 3 cm sur le reste de la région Île-de-France, précise Météo France. Plus à l'ouest, sur l'Eure et le Calvados, des hauteurs de 2 à 5 cm sont attendues."

Carte de vigilance de Météo France, le 18 mars 2018. (METEO FRANCE)

Le prévisionniste note que cet épisode neigeux n'a rien d'"exceptionnel" mais qu'il est "tardif pour la saison" et de nature à "gêner la circulation".