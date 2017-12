Neige et verglas : 21 départements du nord-est de la France placés en vigilance orange

L'épisode neigeux concerne désormais la majorité du quart nord-est de la France. Météo France a placé samedi 2 décembre au soir 21 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Cette alerte concerne l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, ainsi que le Val-d'Oise. La Haute-Corse est de son côté maintenue en alerte orange liée aux fortes précipitations.

Dans son bulletin, Météo France indique que les premières pluies verglaçantes sont attendues dimanche vers 4 ou 5 heures dans le Nord et l'Aisne, et se décaleront ensuite vers l'Ile-de-France, le Centre, et la Champagne-Ardennes en cours de matinée.

L'organisme précise que cet épisode hivernal "nécessite une vigilance particulière" et invite à la prudence sur les routes. "Le verglas, même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités économiques et est particulièrement gênant pour la circulation routière", écrit ainsi Météo France.