Neige en Normandie : des trains à l’arrêt et des passagers évacués

La tempête Caetano a engendré de nombreux dégâts sur les lignes normandes. Vendredi 22 novembre, le trafic reprend progressivement mais reste difficile à certains endroits

La gare de Flers (Orne) est déserte et la ligne Paris-Granville est à l’arrêt. En Normandie, à cause de la météo, plus de 100 arbres sont tombés sur les voies, des coupures d’électricité ont été enregistrées et des caténaires ont été endommagées. De quoi perturber la circulation entre les villes de la région et la capitale. Des passagers qui devaient rejoindre Granville, jeudi 21 novembre dans la soirée, ont été évacués dans un gymnase à Argentan (Orne). Ils seront conduits à destination , vendredi, en car.

Le trafic reprend

À Paris, gare Saint-Lazare, plusieurs voyageurs ont été obligés de changer de plan. Certains ont même dû séjourner dans des hôtels. Depuis midi, le trafic reprend progressivement pour Rouen et le Havre. En revanche, ceux qui souhaitent rejoindre Deauville ou Granville en train, doivent patienter jusqu’au samedi 23 novembre.

