Neige dans le Grand Est : 12 000 foyers toujours privés d'électricité en Alsace, circulation difficile en Lorraine

Au moins 12 000 foyers étaient toujours sans électricité vendredi 15 janvier au matin, en raison des intempéries, a indiqué à France Bleu Alsace Mohamed Hamdani, le directeur délégué d'Enedis de la région. Les importantes chutes de neige ont provoqué des coupures d'électricité. Les agents d'Enedis sont intervenus jusqu'à 1 heure du matin pour rétablir le courant. Ils sont de nouveau à pied d'oeuvre depuis 7 heures. Les zones concernées sont les suivantes : les vallées de Munster, de Guebwiller, Masevaux et Sainte-Marie-aux-Mines, le Sundgau et les zones de Wittisheim et Mussig.

Selon France Bleu Alsace, les cumuls de neige sont plus importants que prévus, jusqu'à 20 à 25 centimètres sur une partie de la plaine, 30 centimètres dans le secteur du Piémont. Il y a jusqu'à 40 centimètres de flocons cumulés dans les vallées de la Brûche, de Thann, de Sainte-Marie-aux-Mines, de Munster. La neige a cessé de tomber au nord de Strasbourg, la perturbation quitte le Bas-Rhin.

Trafic routier et SNCF perturbés

Dans le Bas-Rhin, plusieurs camions ont été bloqués jeudi soir. Des restrictions de circulation sont en place pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes : ils ont interdiction de rouler à plus de 70 km/h, ni de dépasser d'autres camions. Il n'y aura pas de transports scolaires vendredi en Alsace. Sur les rails, pas non plus de TER entre Bâle et Mulhouse, Strasbourg et Sélestat, avant 10 heures. Sur les TGV, quelques retards sont annoncés.

En Lorraine, où la neige continue de tomber vendredi matin, des restrictions de circulation sont toujours en cours, précise France Bleu Sud Lorraine. Les transports scolaires sont suspendus toute la journée dans les Vosges, au moins jusqu'en début d'après-midi en Meurthe-et-Moselle. La circulation des trams est perturbée, tout comme le trafic routier.