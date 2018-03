DIRECT. Neige et verglas : 55 départements toujours en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Au total, 55 départements sont actuellement en vigilance orange. Voici la carte de Météo France.





: La vigilance orange levée dans les Bouches-du-Rhône, l'Indre et le Cher.

: La Charente-Maritime et la Gironde placés en vigilance orange aux inondations.

: Pas étonnant pour Jonathann Daval, habitant en périphérie de Besançon, je n'ai pas pu le rendre à la fac ce matin...

: Jonathann Daval est détenu à Dijon, en Côte d'Or, et devait être entendu par le juge d'instruction à Besançon, dans le Doubs, deux des 56 départements toujours en vigilance orange à la neige et au verglas. La circulation est "très délicate" en Bourgogne Franche-Comté, et "on roule mal dans Besançon, où ça glisse" à cause d'une dizaine de centimètres de neige, explique France 3.



: #DAVAL La première audition de Jonathann Daval depuis ses aveux, prévue à 10h, est annulée à cause des conditions météo.

: Si un salarié n'a réellement pas de moyen de se rendre au travail, son absence n'est pas une faute, aux yeux de la loi française. Nous vous expliquons dans cet article pourquoi et comment justifier son absence.

: Que dit la loi en cas d'impossibilité d'aller travailler suite à des contraintes climatiques ?

: Vinci Autoroutes nous confirme que l'A9 est toujours bloquée entre Orange et Narbonne, et n'a "pas d'heure de retour à la normale". "La circulation demeure interdite tant qu'il n'y aura pas d'amélioration des conditions météo", explique Vinci, rappelant que le département est toujours placé en vigilance orange. L'entreprise explique le blocage par "les poids lourds qui n'ont pas respecté" l'interdiction de circuler, et compliquent le déneigement.

: Nous avons appelé Anthony et Olivier entre 8h et 9h. "On est conscients qu'individuellement il y a eu plusieurs situations délicates", reconnaît Vinci Autoroutes, que nous avons contacté. Vous pouvez lire dans cet article les témoignages de ces deux automobilistes bloqués depuis hier sur l'A9.

: Bonjour. A9 toujours bloquée? Et si oui, pourquoi ? Il n'y a plus de neige dans l'Hérault, sauf côté montagne

: Les témoignages d'Anthony et Olivier, bloqués sur l'A9 ont été recueillis à quelle heure? En est il toujours ainsi à l'heure actuelle?

: Bonjour @anonyme. Nous avons appelé les Aéroports de Paris, qui ne signalent aucun problème à Roissy, mais "quelques retards" sur les premiers vols partant d'Orly à cause du dégivrage des avions. Mais ils n'avaient pas connaissance de problèmes pour les vols atterrissant à Paris, et notamment votre Toulouse-Paris.

: Svp, vérifiez vos infos sur Aéroport de Paris. Mon vol est bloqué sur Toulouse Blagnac car la régulation aérienne ne nous autorise pas à décoller en raison de la météo sur Paris

: Il y a aussi ceux qui ont eu plus de chance : près de 1 700 personnes bloquées sur l'autoroute ont été accueillies dans des centres d'hébergement ouverts en urgence dans l'Hérault, au nombre de 32. "On a été très bien accueilli", se réjouit un homme hébergé à Gignac, où une riveraine est même venue dans le gymnase pour proposer une chambre chez elle. France 2 était sur place.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: La situation est encore plus compliquée pour Anthony et ses deux enfants. "Ma fille est malade, elle a la diarrhée, est déshydratée. J'ai appelé les pompiers mais ils m'ont dit que ce n'était pas une urgence", me raconte-t-il. "Depuis 15h30, on a dû faire 300 mètres", s'énerve-t-il. C'est à lire ici.







(DR)

: "Pour vous dire, ça fait 13h20 qu'on a fait un kilomètre", raconte Olivier. Comme des centaines d'automobilistes, il est coincé sur l'A9 avec sa famille à cause de la neige. "On se sent vraiment abandonnés, on est seuls au monde", assure-t-il, expliquant ne pas avoir croisé les secours.

: Pas à ma connaissance, @anonyme, excepté à Montpellier, où l'aéroport est fermé depuis hier. Il devrait rouvrir "à partir de 10h". Les aéroports de Paris, notamment, n'indiquent aucune perturbation, même si les bus qui permettent de les rejoindre ne circulent pas ce matin.

: : Savez-vous s'il y a des perturbations dans le trafic aérien?

: Bonjour @anonyme. "La circulation des trains pourrait en être perturbée", écrivait hier soir la SNCF, mais elle n'a pas donné de nouvelles informations depuis. En Ile-de-France, elle invite à consulter son site pour vérifier les horaires de passage des Transiliens. Pour le reste, vous pouvez interroger son compte Twitter, qui répond au cas par cas aux usagers en difficulté.

: Bonjour, vous avez évoqué la route et les aéroports mais la circulation des trains est-elle affectée par la neige (dans le sud mais ailleurs également)?

: La préfecture de police, en charge de Paris et de la petite couronne, réitère ce matin sa recommandation de ne pas utiliser son véhicule en Ile-de-France et de préférer les transports en commun. Le trafic de bus est perturbé mais les autres réseaux fonctionnent. Prudence, donc, notamment à cause du risque de pluies verglaçantes.

: Bonjour, peut-on avoir un point sur les routes en île-de-France svp ? Y a t'il un danger ? Merci

: France 2 raconte en images la nuit de galère des automobilistes sur les routes de l'Hérault.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Bonjour . Le dernier point de Vinci Autoroutes date de 6h du matin. La compagnie d'autoroute indiquait alors que l'A9 était toujours fermée entre Orange et Narbonne, et pas seulement dans une direction. Elle n'a pas donné de nouvelle information depuis, et la préfecture non plus. Pas de raison de penser que vous pouvez vous y aventurer, donc.

: Bonjour, qui a une info fiable sur l'autoroute A9 entre Montpellier et Marseille via Arles ? Elle semble ouverte dans ce sens et fermée dans le sens Nord-Sud. Merci

: La neige est évidemment à la une d'une partie de la presse régionale, ce matin, en particulier en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine.



















: La neige perturbe également les transports scolaires : ils sont suspendus dans les Deux-Sèvres, la Vienne, la Saône-et-Loire et l'Yonne, rapporte France Bleu.

: Plus de précisions au sujet des transports en Ile-de-France : "Le trafic des bus est fortement perturbé notamment dans les départements du 94 et 92", annonce la RATP. "La sortie des bus se fait au cas par cas en fonction de l'accessibilité de la voirie afin de garantir la sécurité de nos voyageurs". Elle n'a pas mis en ligne de liste des lignes de bus concernés, mais le Orlybus et le Roissybus ne fonctionnent pas. Son compte Twitter peut cependant vous renseigner.

: Philippe Saurel appelle ce matin les Montpelliérains à faire preuve "de beaucoup de prudence" car "les accidents arrivent très vite".

: "Nous avons été pris par la neige. Ce sont des phénomènes qui arrivent tous les 30-50 ans".



Interrogé sur franceinfo, le maire de Montpellier Philippe Saurel justifie la situation dans l'Hérault : c'est aux portes de sa ville que des centaines de personnes sont restées bloquées toute la nuit sur l'autoroute A9. "300 tonnes de sel, 300 km de voirie ont été salés et nous avons ouvert pour les naufragés de l'autoroute le Zénith, la mairie de Montpellier, des gymnases", explique-t-il. Au total, près de 1 700 personnes ont été accueillies dans 32 centres dans l'Hérault.



: En Haute Saône, près de Luxeuil Les Bains, beaucoup de vent en plus de la neige qui continue de tomber...

: Bonjour je me réveille il y a 10 cm de neige à Dijon et ça continue de neiger. Les routes sont pas traitées. Car je pense personne ne s'y attendait.

: Pour anticiper il suffit de prévoir des chaines dans le vehicule ! Mes voitures ont depuis leur achat : chaînes, câbles de démarrage, extincteur, trousse de secours, 5 gilets fluo, lampe et fusibles.torche rechargeable.

: Il fallait suivre les instructions et regarder la météo pour ne pas prendre des risques. Voilà bravo

: Dans les commentaires, certains fustigent l'imprudence des automobilistes qui ont pris la route malgré les prévisions météo. Mais d'autres témoignent de la soudaineté des chutes de neige, qui ont surpris par leur intensité. Ajoutons que, sur l'autoroute, les automobilistes ne sont pas bloqués par manque de chaînes mais parce que des poids lourds, qui se sont engagés malgré l'interdiction, sont en travers de la voie.

: Bonjour des Lyonnais ! Le trafic des transports car du Rhône sont onterrompus ce matin à cause de la neige ... bon courage à tous !!

: Bonjour @anonyme. Je n'ai malheureusement pas d'informations à ce sujet. Sur son site la RATP n'évoque pas les perturbations, mais elle répond au cas par cas aux usagers sur Twitter. Toutes les lignes ne sont pas bloquées, mais quand elles le sont, la régie conseille aux usagers de revenir vers elle "dans la matinée" pour plus d'informations.

: Jusqu'à quand les bus ne circuleront pas a paris svp ?

: Sur l'autoroute A9, toujours fermée entre Orange et Narbonne, 60 véhicules de déneigement sont actuellement mobilisés. Selon Vinci, plus de 1 650 collations ont été distribuées cette nuit, ce qui donne une idée du nombre d'automobilistes bloqués. Parmi ces centaines de naufragés de la route, certains témoignent sur Twitter.

: Dans les départements touchés par la neige, celle-ci sera suivie "d'un épisode de pluies verglaçantes". Ainsi, en Ile-de-France, la préfecture "déconseille vivement les déplacements en voiture" jusqu'à 14h. Des pluies verglaçantes sont signalées également sur l'A11 entre Angers et Nantes, où plusieurs accidents se sont déjà produits.

: On a déjà beaucoup parlé de la météo, mais cela ne nous dispense pas de notre point quotidien. Après avoir paralysé le Sud hier soir, la neige se déplace vers le nord. Mais le temps va évoluer de façon spectaculaire cet après-midi : à Biarritz, il fera 17°C ! Pour retrouver les prévisions dans votre commune, rendez-vous sur notre page météo.











: Un automobiliste a été gravement blessé cette nuit sur l'autoroute A7 après avoir percuté un chasse-neige, vers 2h du matin. L'accident s'est produit à hauteur de Livron, dans la Drôme, annonce France Bleu Drôme Ardèche.