Météo : une vague de froid s'installe sur la France, de fortes chutes de neiges attendues

Une vague de froid s'installe en France à partir du lundi 8 février. En cause : un "vent de nord-est" transportant "une masse d'air froid continental", explique Météo France. Des températures négatives sont attendues dans plusieurs régions du nord du pays. Il devrait faire -5 °C en Ile-de-France mercredi, -10 °C dans les Hauts-de-France jeudi matin, précise France Bleu.

Le vent de nord-est transporte une masse d'air #froid continental sur nord du pays. Cet air froid gagnera une moitié nord en début de semaine et un creusement dans golfe de Gascogne mardi devrait occasionner un épisode neigeux notable sur cette zone. Auteuil(60) @infoclimat pic.twitter.com/QXm3eD2bFl

"La France se situe au cœur d'un gigantesque conflit de masses d'air toute la semaine", explique La Chaîne Météo. Outre le froid, Météo France prévoit "un épisode neigeux notable", avec des chutes de neige en Bretagne, en Normandie mais également en Ile-de-France dans la nuit de mardi à mercredi.

La France se situe au cœur d'un gigantesque conflit de masses d'air toute la semaine avec pour conséquence une #vaguedefroid dans l'extrême nord, un risque de chutes de #neige et beaucoup de pluies sous des températures plus élevées au sud où crues et #inondations se poursuivront pic.twitter.com/r1hEoa8nOE