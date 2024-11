Météo : trois questions sur le "puissant redoux" attendu ce week-end après les premières neiges

Comme un air de printemps, juste après les premiers gels. Alors que le mercure est descendu sous le zéro jeudi 21 novembre, il va fortement remonter ce week-end. La tempête Caetano qui a traversé la France d'ouest en est a provoqué un "épisode hivernal précoce", selon Météo-France. Des chutes de neige ont été observées sur une large partie de l'Hexagone et des températures glaciales ont été enregistrées. Le thermomètre a ainsi affiché -10,8 °C à Bourdons-sur-Rognon (Haute-Marne). Mais la température va rapidement remonter, car Météo-France annonce "un puissant redoux" à partir de samedi après-midi. Les températures pourront grimper dimanche jusqu'à 20°C sur le nord du pays et 25°C dans le Pays basque, selon l'institut de prévisions. Franceinfo fait le point sur l'enchaînement de ces deux séquences météo contrastées.

1 Quel temps fera-t-il ce week-end ?

Le temps sera très doux ce week-end, avec des températures qui vont dépasser les 15°C sur la moitié nord de l'Hexagone, voire les 25°C dimanche dans le Sud-Ouest. "Ces températures printanières s'accompagneront localement de vents violents sur la Bretagne, les Pyrénées, le Massif central, le val de Saône et la vallée du Rhône", précise Jérôme Cerisier, météorologue chez Weather Solutions. Les rafales, prévues à partir de samedi, devraient toutefois être moins fortes que lors du passage de la tempête Caetano. Elles se renforceront dimanche.

Les températures seront en nette hausse dès samedi après-midi et continueront de grimper dimanche, pour se situer "entre 6 et 9°C au-dessus des moyennes de saison", note Jérôme Cerisier. "On pourra s'approcher des records journaliers ou décadaires [mesurés sur une période de dix jours], mais ce n'est pas non plus extraordinaire." C'est surtout le contraste observé localement en un laps de temps assez court qui frappe : dans certaines localités, le thermomètre aura grimpé de 10 à 15 degrés en quarante-huit heures.

2 Comment expliquer ce redoux ?

Ce passage du froid au doux s'explique par les mouvements de deux masses d'air différentes. "On va changer totalement de régime de masse d'air. On avait depuis jeudi un flux d'air polaire, arrivé directement de l'Arctique. Dès samedi matin, on va observer l'arrivée de la dépression Bert, qui va entraîner des tempêtes sur les îles britanniques. A l'avant de cette dépression, on a un flux doux", explique Jérôme Cérisier. "Ça fait un peu le yoyo, c'est notable, mais ça s'est déjà vu en période d'intersaison", contextualise le météorologue.

C'est cette masse d'air subtropicale, en provenance des Canaries et du Maghreb, qui va faire grimper le mercure. Ces vents de Sud vont également causer d'importantes rafales en Bretagne, dans les Pyrénées, le Massif central, le val de Saône et la vallée du Rhône.

3 Cet épisode va-t-il durer ?

Ce pic de douceur devrait durer quarante-huit heures, avant une stabilisation de la météo. "Dès lundi après-midi, une dépression venue de l'ouest va traverser tout le pays. Il fera doux le matin, puis la pluie va apporter une baisse de température", annonce Jérôme Cerisier. On devrait donc revenir à des mesures plus proches des moyennes de saison. Mais cette fois, les températures baisseront progressivement, au fil de la semaine, et non pas aussi brutalement que jeudi dernier. Lundi après-midi, Météo-France annonce 12°C sur le Nord et jusqu'à 20°C en Corse et 17°C à Nice. Mardi matin, les températures passeront à 8 ou 9°C sur le quart nord-ouest et 13 à 15°C dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.