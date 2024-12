Tempête Darragh : quatre départements du Sud-Ouest maintenus en vigilance orange neige-verglas

Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Météo France évoque un "épisode hivernal non exceptionnel pour les Pyrénées".

Quatre départements du Sud-Ouest sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas, lundi 9 décembre. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Météo France a évoqué dans son bulletin un "épisode hivernal non exceptionnel pour les Pyrénées", évoquant des quantités de neige importantes allant jusqu'à 1,50 m.

"La tempête Darragh s'est décalée vers la Méditerranée mais elle maintient un temps très perturbé et froid sur la France. Ce temps perturbé et les chutes de neige associées vont se poursuivre ce lundi au dessus de 800 m", fait savoir l'institut de prévisions dans son bulletin. Et de préciser que l'épisode "va se poursuivre jusqu'à mardi matin".

Il est attendu entre 15 et 30 cm de neige "vers 800 m" d'altitude et "au-dessus de 1 500 m, la couche de neige atteint souvent 1 m à 1,20 m et localement jusqu'à 1,50 m". L'épisode rend "les conditions de circulation difficiles en moyenne montagne ainsi que dans certaines vallées au vue des quantités de neige attendues", souligne Météo France.