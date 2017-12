Météo : "On peut s'attendre à de nouvelles chutes de neige en plaine à partir de vendredi"

Va-t-on encore avoir froid la semaine prochaine ? Jusqu'à 21 départements du nord et de l'est de la France ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas dimanche 3 décembre, avec des températures inférieures aux normales de saison. Les habitants des Bouches-du-Rhône et du Var se sont même réveillés samedi sous la neige.

Pour connaître la tendance des prochains jours (et savoir s'il y aura de la neige à Noël), franceinfo a interrogé Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : Les derniers jours ont été particulièrement froids, avec parfois des chutes de neige en plaine. A quoi devons-nous nous attendre la semaine prochaine ?

Patrick Galois : L’évolution va se faire en deux temps. Entre lundi et mercredi, le temps sera plus calme et moins froid, avec peu ou pas d'intempéries. Des plaques de verglas et quelques flocons pourront tomber dans l'est de la France, mais le temps sera généralement sec et nuageux, avec même un généreux soleil attendu en montagne et autour de la Méditerranée. Les températures seront de saison, positives en journée mais avec quelques gelées durant la nuit.

A partir de jeudi, une perturbation active va balayer rapidement le pays, apportant du vent et de la pluie. Il fera en revanche froid de vendredi à dimanche, à cause d'un courant d’origine polaire. On peut s'attendre à ce moment-là à des averses de neige jusqu'en plaine dans une bonne partie est et nord du pays.

Reste à savoir si la neige tombera en grande quantité et si elle tiendra, mais cela devrait être le cas en montagne.

La neige qui est tombée dans le sud et l’est de la France ces derniers jours va-t-elle tenir ?

En Provence et aux alentours, la neige a déjà fondu en bonne partie avec le retour du soleil. Mais les sols pourront rester enneigés entre l'Auvergne et la frontière allemande à cause des températures, qui restent froides.

Justement, ces températures sont-elles habituelles pour la saison ?

Nous étions clairement en dessous des normales ces derniers jours. La nuit dernière, nous avons mesuré jusqu'à -18°C à Mouthe, dans le Jura ! Le mercure est également descendu jusqu'à -7°C à Niort (Deux-Sèvres), -6°C à Cognac (Charente) et Auch (Gers), et même -4°C à Montpellier (Hérault).

Ces températures s'expliquent par l'air froid descendu sur la France, et par le ciel dégagé au sud de la Loire, qui a favorisé un important refroidissement nocturne.

Pouvons-nous espérer de la neige pour les fêtes de fin d'année ?

En montagne, cela semble bien parti : les chutes de neige ont été nombreuses, jusqu'en Corse. Il est ainsi tombé 70 cm de neige à Asco (Haute-Corse) lors des dernières 48 heures. Ces neiges ne risquent pas de fondre de sitôt.

En plaine, il est plus difficile de se prononcer : au-delà de 8-10 jours, les tendances sont malheureusement assez aléatoires !