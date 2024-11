Météo : "Les chutes de neige vont arriver un peu plus vite que prévu sur la région parisienne" jeudi matin, selon un prévisionniste

"Les chutes de neige vont arriver un peu plus vite que prévu sur la région parisienne. Elles étaient attendues à la mi-journée, elles devraient arriver entre 9h et 10h ce matin", annonce jeudi 21 novembre sur franceinfo Patrick Marlière, météorologue, prévisionniste et directeur de Medias-Weather. 54 départements sont placés en vigilance orange. 33 pour "neige-verglas" et 21 pour "vent".

En Île-de-France, les chutes de neige vont tomber "au moins jusqu'à 19h-20h". "C'est un peu inquiétant, il faut être extrêmement prudent", notamment sur "les axes secondaires", souligne le prévisionniste. On attend 5 cm de neige en Île-de-France, notamment sur le sud de l'Île-de-France, les Yvelines et l'Essonne.

Jusqu'à 10 cm sur les hauteurs

À 6h jeudi matin, les premiers flocons sont tombés sur la pointe de la Bretagne et vont glisser lentement vers l'est. "Dans tous ces secteurs, on attend 5 cm de neige localement, 10 cm sur les hauteurs", précise Patrick Marlière. Dans des Vosges, le Jura et les Alpes, on attend plus de 50 cm de neige. "Les flocons devraient tomber jusqu'à 16h-17h" sur le nord-ouest du pays, "sur la région parisienne, au moins jusqu'à 20h", ajoute le prévisionniste. "Sur le nord-est du pays, ça va s'accumuler jusqu'à demain [vendredi] matin", poursuit-il.

21 départements - de la Bretagne, aux Pays de la Loire, en passant par le Massif central jusqu'aux Alpes - sont placés en vigilance orange pour vents forts. "On a déjà eu des pointes de vent à plus de 110, voire 130 km/h à Ouessant. Sur la Gironde, les Charentes, on aura des rafales de vent en bord de mer autour de 120 ou 130 km/h pour les pointes les plus importantes, 100 km/h dans les terres", prévoit-il. À plus de 1 000 mètres, les rafales pourront atteindre jusqu'à 150 km/h dans les Alpes.

Les températures vont jouer au yoyo, puisqu’une "extrême douceur" est attendue en fin de semaine dans le nord du pays.