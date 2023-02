Météo France place les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange à la neige et au verglas

L'alerte sera en vigueur à partir de 18 heures, dimanche.

Météo France place les départements du Var et des Bouches-du-Rhône en vigilance orange à la neige et au verglas, dimanche 26 février, à partir de 18 heures. "Sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var, un épisode de neige est attendu en fin d'après-midi et en première partie de la nuit de dimanche à lundi", précise l'agence. Cela pourra notamment entraîner des "conditions de circulation difficiles" sur les routes, "en cette période de retour de vacances" dans la zone B, ajoute-t-elle.

Dimanche après-midi, de la pluie est d'abord attendue dans ces deux départements. Puis "les précipitations se transformeront en neige à des altitudes de plus en plus basses, en particulier sur l'est du Var et l'ouest des Bouches-du-Rhône", selon les prévisionnistes. "Les cumuls de neige attendus sont de l'ordre de 2 à 5 centimètres, localement 5 à 10 centimètres, entre l'ouest du Var et l'est des Bouches-du-Rhône", précisent-ils.