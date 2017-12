Météo : de la neige dans l'est de la France

À Epinal (Vosges), dès 400 mètres d'altitude, jeudi 30 novembre, il a neigé par intermittence toute l'après-midi. Et cette fois-ci, contrairement aux années précédentes, le fin manteau tient. Plus haut dans la région, on peut observer dix centimètres de poudreuse. L'occasion pour les riverains de profiter des tous premiers jours de l'hiver.

De nouvelles chutes prévu

Pour les commerçants, cette première neige est une aubaine. Certains ont même déja sorti tout leur attirail de saison. Les températures commencent à baisser en fin d'après-midi, la neige commence à geler, et les routes, elles, commencent à devenir très glissantes. La météo annonce de nouvelles chutes de neige dans les Vosges. Celles-ci pourraient même tenir en plaine.

