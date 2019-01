Météo : de 5 à 15 centimètres de neige attendus dans la partie nord de la France à partir de mardi

La dépression Gabriel devrait aborder l'Hexagone par l'ouest dès demain. Des chutes de neige vont se généraliser dans la nuit de mardi à mercredi sur les deux tiers nord, de la région Centre-Val de Loire au nord, et jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après une première offensive de l'hiver la semaine dernière, la neige fait son grand retour, en plaine, sur une partie de l'Hexagone. "Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'épisode de neige en plaine se poursuit du Centre à la Normandie et au nord de la Seine, et s'étend à tout le nord-est et à l'Auvergne-Rhône-Alpes", annonce ainsi Météo France, lundi 28 janvier.

Prévision || La dépression Gabriel devrait aborder le pays par l'ouest ce mardi après-midi. Conséquences : vents soutenus sur le littoral atlantique,

110 à 130 km/h en soirée et chutes de neige dans la nuit de mardi à mer. notamment du Centre-Val de Loire au sud Île-de-France. pic.twitter.com/7RhIgj5lKo — Météo-France (@meteofrance) 28 janvier 2019

La neige pourrait atteindre 5 à 10 cm, localement 15 cm, entre le nord des Pays de la Loire, la Picardie, la région parisienne, la Champagne et l'ouest de la Bourgogne. La neige a déjà fait une arrivée surprise sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, dans la nuit de dimanche à lundi, perturbant la circulation.