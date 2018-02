VIDEO. Maroc : de la neige dans le désert

Les portes du désert, dans le Sud marocain, ressemblent à des pistes de ski. Une vague de froid venue d'Europe balaye les régions de Ouarzazate et de Zagora. Les dunes de sable et les palmiers sont recouverts de neige. Quant aux autoroutes, il a fallu sortir les équipements de déneigement pour les rendre praticables.

"C'est la neige, et en plus, c'est les vacances"

Ce paysage lunaire est le résultat des chutes de neige inhabituelles de lundi 29 et mardi 30 janvier. Face à cette situation, certains habitants prennent des précautions et montrent un pas hésitant, d'autres se réjouissent de cette neige abondante en s'adonnant aux sempiternelles batailles de boules de neige. Bref, les habitants n'en reviennent pas : "On est très contents aujourd'hui. C'est la neige, et en plus, c'est les vacances", se réjouit une petite fille fièrement coiffée d'un bonnet rose. Ce phénomène météorologique est inhabituel, puisque ce n'était pas arrivé depuis trente ans. L'Atlas est cependant habitué aux hivers rigoureux.