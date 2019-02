Isère : l’A48 partiellement coupée en raison de la neige, des automobilistes évacués

L'autoroute est toujours coupée entre Bourgoin-Jallieu et Voiron, sur une cinquantaine de kilomètres.

Les automobilistes bloqués sur l'autoroute A48 en raison de fortes chutes de neige ont été évacués dimanche 3 février, vers 3 heures du matin, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu (Isère).

L'autoroute A48 est toujours coupée depuis samedi soir, dans les deux sens, entre Bourgoin-Jallieu et Voiron, sur une cinquantaine de kilomètres. Une trentaine de véhicules se sont retrouvés bloqués sur l'autoroute et sur des aires de repos. La société concessionnaire d'autoroute AREA avait organisé des ravitaillements en eau et en nourriture pour répondre aux besoins de ces naufragés de la route, pris en charge et maintenant à l'abri.

Samedi soir, l'autoroute était totalement bloquée au niveau du col de la Rossatière, un secteur délicat en cas de fortes chutes de neige. La préfecture de l'Isère renouvelle ses conseils de prudence et demande de "limiter les déplacements au strict nécessaire".