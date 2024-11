Ille-et-Vilaine : les routes enneigées surprennent les Bretons

Les saleuses sont de sortie en Ille-et-Vilaine, jeudi 21 novembre, après les premiers flocons de l'année. Une météo rare qui amuse les passants. Le froid devrait revenir dans la soirée.

Surprise sur le chemin de l'école, dans la matinée du jeudi 21 novembre. Sous une couche de neige de plusieurs centimètres, le centre-ville de Vitré (Ille-et-Vilaine) et le château prennent des airs féeriques. Pour beaucoup d'habitants qui circulent sans voiture, se rendre au travail n'est pas évident. Certains n'ont pas anticipé : "Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant en ville", déplore une femme.

Des températures proches de 0 degré en soirée

Dans les champs, une fine pellicule est encore visible en fin de matinée. Mais sur la route, la neige a fondu plus vite. Par précaution, les saleuses nettoient la rocade et restent en alerte. Après le redoux, les températures devraient s'approcher de 0 degré dans la soirée. Pour l'heure, la neige s'est déplacée vers le centre et l'est de la France.

