Il a neigé au Sahara, le désert le plus chaud du monde

Le 7 janvier, les habitants d’Aïn Sefra, une ville située au sud de l'Atlas et aux portes du désert algérien, se sont réveillés avec de la neige recouvrant les dunes du Sahara. C'est la deuxième fois en 37 ans qu'il neige dans cette ville perchée à un peu plus de mille mètres d'altitude. Le photographe Hamouda Ben Jerad a filmé ce phénomène inhabituel pour le désert le plus chaud du monde.

Des dizaines de centimètres à certains endroits

L’Algérie, comme tout le nord-ouest de l’Afrique, a connu la vague de froid qui a balayé l’Europe au début du mois. Le phénomène a provoqué des chutes de neige dans les régions montagneuses, jusqu’à des dizaines de centimètres par endroits. À Aïn Sefra, les 40 centimètres de neige ont tenu moins d’une journée.