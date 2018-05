Haute-Savoie : chutes mortelles d'un campeur et d'un randonneur sur les hauteurs du lac d'Annecy

Après ces deux accidents, les secouristes appellent à la plus grande prudence en moyenne montagne.

Un randonneur et un campeur ont fait des chutes mortelles vendredi, dans deux accidents sur les hauteurs du lac d'Annecy en Haute-Savoie, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Le randonneur, âgé d'une trentaine d'années, évoluait dans le massif de la Tournette à la mi-journée. Il a glissé sur une dalle rocheuse humide. Il est tombé d'une barre rocheuse. Son compagnon de promenade a appelé les secours, qui n'ont pas réussi à ranimer la victime.

Une autre personne est morte vendredi. Le corps d'un campeur de 23 ans a été retrouvé sans vie après une chute de 200 mètres. Il était au Mont-Baron, qui culmine à 1300 mètres d'altitude au-dessus de Veyrier-du-Lac.

Après ces deux accidents, les secouristes appellent à la plus grande prudence en moyenne montagne. Les pierres et les chemins restent humides et très glissants.