Etats-Unis : une tempête de neige s'abat sur Washington et sa région

Dôme du Capitole enneigé, Maison Blanche sous un manteau blanc de flocons, ski dans les rues. Après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces, une tempête de neige balaie Washington et sa région, lundi 3 janvier. Elle entraîne la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus, et accentue les perturbations du trafic aérien.

Au moins 18 cm de neige sont tombés sur la capitale américaine et cela pourrait aller jusqu'à 25 cm, ont averti les services météorologiques, plaçant la ville ainsi que l'Etat voisin de Virginie sous une alerte tempête hivernale jusqu'à 16 heures (22 heures, heure française).

Des "orages de neige" et des "inondations"

Cette tempête hivernale balaie une bonne partie de la côte Est américaine, avec des vents violents accompagnés de fortes chutes de neige, pourrait causer de potentiels "orages de neige" et "inondations", ont précisé les services météorologiques du pays.

Au moins 440 000 foyers étaient privés de courant en Virginie et 76 000 dans le Maryland voisin, des arbres tombant sur des lignes haute tension sous le poids de la neige.

Le gouvernement a annoncé lundi matin la fermeture des services fédéraux dans la ville de Washington, entraînant l'annulation de la conférence de presse quotidienne de la Maison Blanche, tandis que le seul vote de la journée prévu au Sénat a été annulé et reporté à mardi.