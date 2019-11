Encore 29 000 foyers privés d'électricité en raison des fortes chutes de neige en Rhône-Alpes

Au total, jusqu'à 330 000 foyers ont été privés d'électricité, selon Enedis, qui assure tout mettre en œuvre pour rétablir la situation, mais ne peut pas s'engager sur un délai pour rétablir le courant.

Encore une journée sans courant. Plus de 90% des foyers privés d'électricité par la neige tombée jeudi sur la région Rhône-Alpes ont été réalimentés, mais 29 000 doivent encore patienter, selon le bilan fourni par Enedis, lundi 18 novembre à la mi-journée. Un prochain point sera effectué en fin de journée.

Les foyers concernés se trouvent dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Rhône. La neige, lourde et collante, y a provoqué des chutes d'arbres sur les lignes électriques et endommagé les câbles, privant d'électricité jusqu'à 330 000 foyers au total. "Cette neige, plus lourde et compacte, s'accroche au réseau électrique", a expliqué dimanche à franceinfo Robin Devogelaere-Pozzo, directeur de la communication d'Enedis.

Plus de 2 200 foyers privés d'électricité en Franche-Comté

Le gestionnaire du réseau de distribution a déployé 2 300 agents et des centaines de groupes électrogènes ces derniers jours pour les réalimenter en courant, en particulier dans les zones les plus isolées. En Isère, un couple de septuagénaires a été retrouvé mort dimanche à son domicile, intoxiqué au monoxyde de carbone émanant d'un groupe électrogène utilisé dans l'attente d'un retour du courant. L'occasion pour Enedis de rappeler les consignes de sécurité : "Ne jamais toucher une ligne à terre, signalez-nous toute situation dangereuse au 09 726 750 XX (XX = n° du département), en cas d’usage d’un groupe électrogène individuel, placez-le à l’extérieur de l’habitation et pensez à couper le disjoncteur."

Par ailleurs, en Franche-Comté, plus de 2 200 foyers étaient également privés d'électricité lundi matin dans les départements du Doubs et de Haute-Saône à la suite de chutes de neige intervenues dimanche, selon Enedis.