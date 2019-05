EN IMAGES. Neige : tour de France du retour surprise de l'hiver

Des petites chutes de neige sont encore prévues dimanche entre l'Auvergne Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les Vosges à basse altitude.

En mai, mieux vaut ne toujours pas se découvrir d'un fil. La neige fait son retour surprise entre l'Auvergne Rhône-Alpes, la Franche-Comté et les Vosges, avec des petites chutes de neige dimanche 5 mai à basse altitude, dès 500 mètres sur le Massif central, le Jura, les Préalpes et massifs savoyards. Dans l'après-midi, le Jura et surtout les Alpes du nord resteront encombrés avec de la neige à partir de 800 mètres environ, tandis que de belles éclaircies reviendront ailleurs, l'opportunité de prendre de belles photos de la neige fraîche avant qu'elle ne fonde.

Franceinfo a sélectionné quelques images postées par des internautes de cet épisode neigeux si inhabituel pour la saison... Certains records de températures pour mai ont même été battus dimanche, comme à Brest (Finistère), à Auch (Gers) ou à Biscarosse (Landes), souligne Le Parisien.

Des paysages immaculés en Franche-Comté

Le Doubs et le Territoire-de-Belfort étaient placés en vigilance jaune aux chutes de neige dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche. Les Franc-Comtois se sont réveillés avec leurs plaines enneigées.

Des fleurs enneigées en Alsace

Les flocons sont aussi tombés dans le nord de l'Alsace et sur les sommets vosgiens dès 400 mètres d'altitude, rapporte France 3 Grand Est. Des joncquilles déjà fleuries se sont faites complètement recouvertes par la neige.

METEO - La #neige de retour en #Alsace: “en mai, fait ce qu'il te plaît, mais n'oublie pas ton bonnet” https://t.co/whGU2izE6v pic.twitter.com/rKvX8fdzEV — Hubert MESSMER (@Zehub) 4 mai 2019

De la neige à basse-altitude dans les Alpes-Maritimes

Des orages se sont abattus sur le département la nuit dernière, mais outre la pluie, le vent et la grêle, il y a aussi eu de la neige à basse altitude.

Dans la nuit du 4 au 5 mai, des orages se sont abattus sur le département. De la pluie, du vent, de la grêle mais aussi de la neige à basse altitude ►https://t.co/h5ZnXmw2Am Photo Caroline Giuge pic.twitter.com/aX4r4h2DGe — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) 5 mai 2019

Un festival sous les flocons dans la Creuse

Les festivaliers qui se sont rendus à l'édition 2019 du Teknival, qui a lieu à Féniers (Creuse), ont été surpris par la neige qui s'est jointe au spectacle samedi. Le site était recouvert de blanc, avec une visibilité de moins de dix mètres.

Le festival Teknival à Féniers (Creuse), le 4 mai 2019. (PASCAL LACHENAUD / AFP)

Le festival Teknival à Féniers (Creuse), le 4 mai 2019. (PASCAL LACHENAUD / AFP)

De belles couches de neige dans les Pyrénées

Des précipitations neigeuses recouvrent de blanc les Pyrénées depuis la nuit de vendredi.