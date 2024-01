En images Neige : de Paris à Lille, en passant par Rouen et Reims, les internautes immortalisent leurs villes sous les flocons

Un manteau blanc a recouvert une partie du nord de la France, jeudi 18 janvier. Du Pas-de-Calais à la Marne en passant par Paris, l'Essonne, l'Orne et les Ardennes, une couche de neige atteignant parfois plusieurs centimètres est apparue mercredi soir ou dans la nuit, et s'avère persistante, jeudi matin. Si la vigilance orange a été levée par Météo-France à 10 heures dans les départements de la moitié nord du pays, elle concerne encore sept départements du Massif-central et des Alpes, où les chutes de neige sont attendues dans l'après-midi. Franceinfo a compilé des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des internautes émerveillés, mais parfois inquiets pour leurs déplacements.

En Ile-de-France

A Paris, du pont Alexandre-III (8e arrondissement) au bassin de la Villette (19e arrondissement), un voile blanc recouvre la capitale.

Le Pont Alexandre III de tout blanc vêtu avant que Paris ne se réveille vraiment ❄️❄️😍#paris #neige #parissouslaneige pic.twitter.com/mv8BJ8YzzO — FX de Chateaufort (@FXDECHATEAUFORT) January 18, 2024

En Seine-Saint-Denis aussi, la neige a tenu, comme ici à Saint-Ouen, ville limitrophe de la capitale.

Dans les Hauts-de-Seine, les flocons étaient également au rendez-vous, à Colombes ou dans le quartier d'affaires de La Défense, qui jouxte Paris, dont le compte officiel sur X a tenu à immortaliser ce paysage "rare et unique".

Il neige à Paris / Colombes ⛄️ Prudence : chaussés glissantes (avenue de l’Europe, Colombes). pic.twitter.com/xsMHbAvkMK — Emeric (@Emeric9235) January 18, 2024

#LaDéfense sous la neige, un paysage rare et unique ! 🤩

Bonne journée à tous ! 💚 pic.twitter.com/hKb2b5JSRA — Paris La Défense (@ParisLaDefense) January 18, 2024





Toujours en Ile-de-France, mais plus éloigné de Paris, le château de Versailles (Yvelines) s'est réveillé sous la neige.

Même spectacle à Meaux, jeudi matin. Mais dans la ville de Seine-et-Marne, qui se trouve à 55 km de Paris, la neige a semblé former une couche plus épaisse que dans la capitale et ses alentours proches.

En Normandie

Plus à l'ouest, les départements normands ont aussi eu droit à un réveil enneigé, de Caen (Calvados) à Rouen (Seine-Maritime).

La ville de Caen sous la neige cette nuit ❄️❄️

Merci à Mathieu Certain pour ses photos. pic.twitter.com/e5pbLytE6u — Rouslan Tremblier (@RouslanT) January 18, 2024

Trop beau la neige dans le jardin ce matin ❄️ à #Rouen pic.twitter.com/yD7y2uK8NN — Manon Loubet (@ManonLoubet2) January 18, 2024

Les paysages de l'Eure et l'Orne ont pris la même teinte immaculée.

L’Orne ce matin sous la neige. ❄️ pic.twitter.com/jtSQwsct8z — JeanPhilippeGautier (@janfygautier) January 18, 2024

Dans les Hauts-de-France

Les départements français les plus septentrionaux ne sont pas en reste. Une épaisse couche de neige était visible dès mercredi soir à Amiens (Somme), et dans la nuit à Lille (Nord).

Amiens est une très belle ville ! La neige, ce soir, la sublime davantage. #Amiens #Neige pic.twitter.com/XbMEb2a6gp — Arnaud Gaulupeau (@ArnaudGaulupeau) January 17, 2024

Dans le sud de la région, à Beauvais (Oise), le maire s'est réjoui du spectacle d'un hôtel de ville paré de blanc.

La place Jeanne-Hachette de #Beauvais s'est parée d'un blanc manteau de neige, rendant encore plus beau notre hôtel de ville ❄️ pic.twitter.com/XEsW3n0uk0 — Franck Pia (@FranckPia) January 17, 2024

Dans le Grand Est

A Reims (Marne), le lycée Clemenceau a posté des images d'un manteau de neige intact dans la cour de l'établissement, en attendant l'arrivée des élèves.

Les habitants de la ville ont également été au rendez-vous, alertant notamment sur une importante couche de neige dans le secteur de la cathédrale, où les flocons continuaient à tomber jeudi matin.

Beaucoup de neige secteur libergier/ cathédrale à Reims actuellement pic.twitter.com/TdkNLiptAl — mathieu du 51600 (@mathieudu51600) January 18, 2024

A Sedan, dans les Ardennes, un internaute faisait état d'environ 10 cm de neige au sol, jeudi matin.

"Prenez vos précautions", écrivent, de leur côté, les pompiers des Ardennes, partageant la vidéo d'un véhicule technique.

Les chutes de neige ont en effet provoqué des perturbations, parfois importantes, sur les routes et sur les rails dans de nombreux départements.