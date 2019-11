EN IMAGES. Manteau blanc sur Fourvière, arbres à terre à Valence... D'importantes chutes de neige dans le Sud-Est et la région Rhône-Alpes

C'est le premier épisode neigeux de l'automne 2019. D'importantes chutes de neige se sont abattues, jeudi 14 novembre, sur le Sud-Est et la région Rhône-Alpes. "Il faut remonter très loin dans le temps pour trouver un phénomène pareil", a expliqué sur franceinfo Alix Roumagnac, président de Predict, filiale "risques" de Météo France. Vendredi matin, le département de la Saône-et-Loire était toujours placé en vigilance orange. Les départements de l'Ardèche, du Rhône, ainsi que la Loire, l'Ain, l'Isère et la Drôme, sont repassés en vigilance jaune neige-verglas vendredi "pour quelques heures", a précisé Météo France.

Franceinfo vous propose de découvrir en images l'ampleur de cet épisode neigeux.

- Papa, on pourra faire un bonhomme de #neige demain ?

- Non mon chéri. Ça va pas tenir. @meteofrance s'est certainement emballé encore une fois... on va avoir 2 flocons et basta.



Ma tête au réveil ce matin : #AlerteOrange#NeigeVerglas #lyon#cesttoutblanc pic.twitter.com/WJM5vuomrT