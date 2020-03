EN IMAGES. Malgré le printemps, la neige s'invite dans plusieurs régions

Le printemps a commencé il y a dix jours, mais cela n'a pas empêché la neige de s'inviter, lundi 30 mars, dans plusieurs coins de France. Dans le Sud-Ouest, des flocons sont tombés sur les régions de Toulouse et de Bordeaux, peu habituées à ce phénomène. Emerveillés ou interloqués par cette neige inhabituellement tardive, de nombreux internautes, confinés chez eux à cause du coronavirus, s'en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Cet épisode neigeux devrait rester isolé. Les températures devraient rester plutôt froides en ce début de semaine, mais avec un ciel dégagé. En fin de semaine, la douceur devrait faire son retour.

donc y a actuellement 2 jours il faisait grand soleil et 20 degrés chez moi, et ce matin je me lève je vois ça ???? De plus ça fait des années qu'on a pas eu de neige pic.twitter.com/l75VHMH46A