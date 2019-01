DIRECT. Neige : toujours 25 départements en vigilance orange à la neige et au verglas, quatre autres du Sud-Ouest placés en vigilance avalanches

Ce qu'il faut savoir

L'hiver s'installe en France. La vigilance orange à la neige et au verglas concerne 25 départements de l'Ile-de-France, du Centre-Val-de-Loire et du Grand-Est, mercredi 23 janvier. "L'épisode neigeux va progressivement se terminer en matinée de mercredi", écrit Météo France. Quatre départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance avalanches. Suivez la situation dans notre direct.

Vingt-cinq départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Voici la liste des départements concernés l'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), le Cher (18), l'Eure-et-Loir (28), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Marne (51), la Nièvre (58), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), l'Yonne (89), l'Essonne (91), le Val-d'Oise (95), les Hautes-Pyrénées (65), la Saône-et-Loire (71) et la Seine-Maritime (76).

Quatre départements du Sud-Ouest en vigilance avalanches. Il s'agit de l'Ariège (09), la Côte-d'Or (21), la Haute-Garonne (31), et les Pyrénées-Atlantiques (64). Suivez la situation dans notre direct.

De nombreuses perturbations attendues. Les préfectures ont décidé de suspendre les transports scolaires dans de nombreux départements. C'est le cas dans les Ardennes, l'Yonne, la Meuse, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise. En Ile-de-Franc, la limitation de vitesse à 80 km/h et l'interdiction de dépassement sont également maintenues, mercredi, pour les poids lourds sur tous les axes.