DIRECT. Neige : dix départements du Nord-Est de la France toujours en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

Un réveil tout blanc pour les habitants du Nord-Est de la France. Dix départements restent en vigilance orange à la neige et au verglas, dimanche 3 décembre au matin. Cette alerte concerne l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord et les Vosges. Coupures de courant, pluies verglaçantes, accrochages... Suivez la situation en temps réel sur franceinfo.fr.

Des pluies verglaçantes. Sont d'abord concernés l'Aisne et le Nord. Puis le risque s'étendra aux Ardennes, à la Marne et le nord du plateau lorrain. Il gagnera progressivement dans l'après-midi vers le Sud et l'Est, et se maintiendra en soirée vers le plateau de Langres et les Vosges. A 6 heures, les températures étaient partout inférieures à 0° (généralement comprises entre -3 et -1°).

Des foyers sans courant. Même si la Haute-Corse n'est plus en alerte, tout n'est pas rentré dans l'ordre. "Les précipitations importantes de cette nuit ont perturbé les réseaux, 5 500 clients sont encore privés d’électricité principalement en Castagniccia et dans le Niolu, écrit la préfecture dans un communiqué. EDF met tous les moyens pour rétablir la situation."

Une menace d'avalanches. Les fortes chutes de neige ont fait croître le risque d'avalanche, "en nette hausse" sur certains massifs de la Corse et dans les Pyrénées, où elles ont fragilisé le manteau neigeux et favorisé le risque de déclenchements spontanés, selon Météo-France.