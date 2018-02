DIRECT. Météo : 16 départements maintenus en vigilance orange pour neige et verglas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Il n'y a plus que 10 départements en vigilance orange neige/verglas : l'Aisne, le Nord, Paris et petite couronne Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

: Des nuages, un peu de soleil, mais pas de neige... Voici les cartes pour samedi :



Matin :







Après-midi :





: Sacrée surprise pour Franck Javary. Ce curé de Bagneux (Hauts-de-Seine) a eu la surprise de découvrir en sortant de chez lui le visage de Jésus sculpté sur sa voiture, rapporte Le Parisien, qui diffuse une photo de l'œuvre. L'artiste n'a pas été identifié.

: La N1 va rouvrir dans les deux sens de circulation demain matin à compter de 8 heures, affirme la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter ce vendredi. Pour ce qui est la N118, elle rouvrira "dès que les circonstances le permettront et au plus tard lundi à 4 heures du matin", ajoute la préfecture de police.

: L'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Vienne sortent de la vigilance orange à la neige et au verglas. Dix-neuf départements du Nord à la Corrèze restent concernés.

: Après 17 jours de fermeture dans Paris intra-muros à cause des intempéries, le RER C fonctionnera de nouveau à partir de demain matin, a indiqué la SNCF à franceinfo ce vendredi. En revanche, la gare Saint-Michel-Notre-Dame restera fermée ce week-end à cause d'infiltrations d'eau.

: Enfin, les voies du péage de Buchelay sont totalement enneigées également au niveau de Mantes-la-Jolie sur l'A13. Même chose pour les voies de l'A10 au niveau du péage de Saint-Arnoult.

: Les conditions sont classées comme "délicates" sur l'A16 entre Boulogne, Abbeville, Amiens et Beauvais, sur l'A26 entre Calais et Arras et sur la nationale N42 entre Saint-Omer et Boulogne. En allant sur Paris, la circulation sur l'A13 ne se fait que sur deux voies dans chaque sens au niveau du péage de Bouville. La chaussée est totalement enneigée.

: La circulation est particulièrement difficile dans l'Aisne, l'Oise, le Pas-de Calais, le Cher et le Loir-et-Cher en raison de l'épisode neigeux, selon nos confrères du PC mobilité de Radio France.

: Bonjour @Julien, et merci pour vos encouragements ! Nous avons contacté la RATP, et le service communication n'est en fait pas en mesure de confirmer qu'absolument tous les bus sont en train de rentrer à leur dépôt. La décision est prise au cas par cas en fonction de l'évolution des situations météo locales, qui peuvent varier rapidement. La RATP nous précise toutefois que les horaires de passage disponibles via leur application sont mis à jour en temps réel, n'hésitez donc pas à y jeter un œil.

: Bonjour franceinfo ! Merci encore pour la qualité de votre site. L'arrêt de la circulation des bus est-elle effective jusqu'à la fin de la journée ? Merci !

: Toutes les lignes de bus gérées par la RATP se dirigent vers leurs dépôts respectifs en raison des chutes de neige, indique l'entreprise sur Twitter.

: L'Eure, l'Orne, la Sarthe et la Seine-Maritime ne sont plus en vigilance orange. Vingt-trois départements restent concernés par l'alerte orange à la neige et au verglas émise par Météo France.

: Ils seraient 128, âgés de 13 à 17 ans, pour la plupart des garçons. Des avocats ont envoyé une lettre au parquet en charge des mineurs, pour alerter la justice sur la situation "très préoccupante""très préoccupante" des adolescents isolés, en danger à Paris en raison de la vague de froid.

: En raison du froid, un pic de consommation d'électricité a été atteint mercredi à 19 heures, "avec 88 000 mégawatts consommés" en France, selon le réseau de transport électrique (RTE).

: Les poids lourds ont l'interdiction de circuler dans l'Eure-et-Loir, la Marne et l'Yonne

: Près de 450 poids lourds sont stockés ce matin au péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, sur l'autoroute A10, selon Cofiroute. Les camions sont à l'arrêt entre le kilomètre 17 et le kilomètre 20, sur les deux voies de gauche dans le sens province-Paris. Les automobilistes circulent sur la voie de droite.

: Les nouvelles chutes de neige entraînent de nombreuses perturbations sur les routes. La situation est particulièrement compliquée dans les secteurs de Rouen et du Mans, mais Evreux, Amiens, Abbeville, Alençon et Chartres rencontrent aussi des difficultés. En région parisienne, sur l'autoroute A13, le péage de Buchelay, au niveau de Mantes-la-Jolie, est sous la neige.

: Un arrêté préfectoral interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loir. Il concerne aussi les véhicules de transport collectif d'enfants pour les sorties périscolaires.

: @anonyme Oui oui, nous avons bien lu et vous pouvez lire le message de la RATP vous-même, ici. J'ignore quelle température peut casser un rail, mais cela se produit parfois aussi sur les lignes de train, à cause des vibrations.

: Un rail du métro cassé par le froid !??? France info a-t-il bien lu le communiqué ? Sous quelle température était-ce ?

: Le service est "perturbé" sur la ligne 13 du métro parisien en raison d'un rail cassé à cause du froid, annonce la RATP.

: La tour Eiffel restera fermée aux visiteurs aujourd'hui et demain, "toute la journée". La neige et le verglas ont rendu les plateformes et escaliers "impraticables", annonce la société d'exploitation du monument.

: @alertorange Ah, oui, comme sur la N118 ! (Non, il n'y a pas d'ours polaire sur la N118, ni dans le Poitou, c'est une blague, pas de "fake news" ici)













: Breaking news ;On signale des bandes d'ours polaires dans le Poitou....

: Dans notre article, vous apprendrez notamment que la N118, symbole du spectaculaire désordre provoqué par les premières neiges en Ile-de-France au début de la semaine, reste fermée à la circulation jusqu'à samedi midi.

: La neige va faire sont retour sur une partie de la France. De nouvelles chutes sont attendue sur un axe allant de la frontière belge au centre de la France en passant par la région parisienne. Voici ce qu'il faut savoir pour affronter les flocons en toute sérénité.









(GUILLAUME SOUVANT / AFP)



: Bonjour @nico, Météo France n'annonce pas l'apocalypse pour aujourd'hui, ni à Paris ni dans le reste de l'Ile-de-France ;) Il devrait juste neiger sur le sol gelé, par endroit. Alors la circulation reste difficile, les transports en commun ne circulent pas toujours très bien, et surtout, il fait vraiment froid. En revanche, l'apocalypse est plutôt prévue pour 2020, selon certaines croyances... Cela nous laisse le temps de faire quelques bonshommes de neige.





: Bonjour ! Paris va t-elle définitivement sombrer dans l’apocalypse aujourd'hui avec le nouvel épisode neigeux attendu ? :) Merci !

: Sur le verglas, il y a des techniques pour éviter de tomber en marchant ? Et qui est responsable, si je tombe quand même ? Franceinfo répond à ces questions pas si bêtes que vous vous posez peut-être.





: Bonjour @onattendlan, nous ne vous oublions pas. Il devrait neiger chez vous un peu plus tard dans la matinée, autour de 10 heures, peut-être. Il pourrait tomber 2 à 3 cm avant la fin de l’après-midi, et jusqu'à 10 cm sur les hauteurs. J'attends vos photos !

: Bonjour ! Cela fait deux fois que vous oubliez la Haute-Vienne ... pas de bus scolaire pour nous non plus ! loin des yeux loin du cœur ? Mais non, moi j’adore vous suivre ! J’aimerais juste que vous soyez un chouilla moins "parisianistes" parfois ;-) Très bonne journée, je vous enverrai des images de notre beau département sous la neige dans la journée ...

: Des élèves du Cher qui devaient rentrer de classe de neige aujourd'hui ont dû reporter leur retour à cause de la neige, qui a provoqué la suspension des cars scolaires dans la région Centre, rapporte France Bleu Berry.

: Le trafic des métros et des RER "devrait être normal" et celui des bus "quasi normal" ce matin à Paris et en banlieue, en attendant l'arrivée d'un nouvel épisode neigeux. "Le trafic au cours de la journée dépendra de l'évolution des conditions climatiques", ajoute la régie de transports.

: En effet @gilhoups et cela pourrait durer jusqu'à 13 heures, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le département. Après quelques gouttes de pluie, le soleil devrait ensuite se montrer, d'après les prévisions de Météo France. D'ici là, prudence si vous devez conduire !

: Bonjour francetvinfo, la neige tombe déjà dans l'Orne et ça tient au sol..

: La région des Hauts-de-France a suspendu les transports scolaires et interurbains pour la journée dans ses cinq départements. Le ramassage scolaire reste également suspendu en Essonne, dans les Yvelines, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne.

: De nouvelles chutes de neige sont attendues sur cet axe allant de la frontière belge au centre de la France en passant par l'Ile-de-France. Météo France annonce "une couche de neige fraîche de 3 à 7 centimètres".







: Météo France maintient 27 départements, de la Corrèze au Nord, en vigilance orange à la neige et au verglas.