Direct Episode de froid : la vitesse limitée à 70 km/h sur les principales autoroutes et nationales d'Ile-de-France, annonce la préfecture de police

La préfecture de police de Paris déclenche le "niveau 2 du plan neige et verglas" en Ile-de-France, annonce-t-elle dans un communiqué, mardi 9 janvier. La vitesse sera limitée à 70 km/h sur les axes dits "structurants" de la région, soit les principales autoroutes et nationales. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont par ailleurs pas le droit de dépasser. La mesure a pris effet à 14 heures, alors que la préfecture de police met en garde contre de nouvelles chutes de neige dans l'après-midi ou la soirée de mardi. Suivez notre direct.

Dix départements en vigilance orange "neige-verglas" ce mardi. Il s'agit de l'Eure-et-Loir, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Essonne, les Yvelines, l'Eure, l'Orne, la Manche et le Calvados. Cette alerte est liée à un "épisode hivernal suffisamment notable (...) pour rendre les conditions de circulation difficiles", selon Météo-France. Mercredi matin, l'Isère et la Savoie ne seront plus concernées, au contraire des huit autres départements.

Des automobilistes bloqués sur les routes. En raison de cet épisode neigeux, environ mille véhicules sont restés immobilisés plusieurs heures sur les routes durant la nuit, notamment sur l'autoroute A13, a précisé le ministre des Transports. Selon Clément Beaune, 400 voitures étaient bloquées mardi matin, et "une centaine" d'accidents "sans gravité" avait été recensée.

Les transports scolaires annulés dans plusieurs départements. Les conditions météorologiques ont également contraint les autorités à annuler les transports scolaires dans le Calvados, l'Orne et l'Eure-et-Loir, mardi. "La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes" est également interdite dans le Calvados et l'Orne, selon France Bleu Normandie.

Le plan "grand froid" activé. Lundi, le ministre délégué au Logement Patrice Vergriete a annoncé le déblocage de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Il a précisé que le plan "grand froid" avait été déclenché "par l'ensemble des préfectures" concernées, en lien avec Météo-France. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, les Côtes-d'Armor, les Vosges ou encore la région Ile-de-France ont notamment activé la mesure.