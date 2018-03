DIRECT. Météo : 21 départements maintenus en vigilance orange, dont 19 pour neige et verglas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: A Bordeaux, la Garonne a même débordé ce matin. La crue est cependant restée peu importante, et a atteint son pic vers 7h30, explique France 3 Nouvelle Aquitaine.

: La vigilance orange vagues-submersion a été levée sur les deux départements qu'elle concernait encore : la Charente-Maritime et la Gironde. Mais ils restent en vigilance orange aux inondations.

: Avant de remporter le bronze sur le 3 000 m des mondiaux d'athlétisme en salle, Laura Muir a dû remporter une course contre les éléments : à cause de la vague de froid au Royaume-Uni, son avion de Glasgow à Birmingham a été annulé, et elle a dû traverser le pays en taxi, raconte le Guardian. "On ne pouvait pas voir le capot, les essuie-glaces étaient en train de geler", raconte-t-elle. Au total, il lui a fallu 24 heures et une note de près de 1 700 euros pour s'en sortir.







(Adrian DENNIS / AFP)

: Les poids lourds ont à nouveau le droit de circuler dans l'Hérault, depuis 7h du matin. La préfecture avait accusé certains d'entre eux de ne pas avoir respecté l'interdiction et d'être responsables de la paralysie des routes hier et avant-hier. Un axe leur reste interdit : sur l'A750 dans le sens Gignac-Montpellier.

: A cause du verglas, l'autoroute A38 est fermée dans les deux sens en Côte d'Or, entre Pouilly-en-Auxois et Dijon, rapporte France Bleu Bourgogne. 10 kilomètres de route se sont transformés en patinoire. Les opérations de salage devraient durer au moins deux heures.

: Beaucoup de verglas au Havre et sa région une vraie patinoire par endroit. Soyez prudents !

: Radoucissement pas encore observé ce matin sur le littoral Nord. -3 ce matin!!!!

: Déluge et vent violent sur Sète a 5h du matin.

: Dans les commentaires, vous êtes plusieurs à témoigner de la persistance du verglas et des températures glaciales, même si le redoux est attendu aujourd'hui. 21 départements sont toujours en vigilance orange.

: Le Midi Libre, le quotidien local de Montpellier, fait évidemment sa une ce matin sur les chutes de neige et les blocages sur l'autoroute A9, mettant en avant les poids lourds que Vinci autoroutes accuse d'être responsables de la galère des automobilistes.





: Bonjour @anonyme. Les aéroports de Heathrow et Gatwick, les deux principaux de Londres, indiquent effectivement que certains vols sont annulés aujourd'hui, et recommandent aux voyageurs de se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. Par ailleurs, au moins dix Eurostar entre Londres et Paris ou Bruxelles sont annulés aujourd'hui. C'est pire à Dublin, où l'aéroport restera probablement fermé jusqu'à demain.

: Bonjour, savez-vous si la météo a un impact sur le transport aérien à Londres ? Merci pour l’info.

: A Montpellier, les transports en commun ne sont pas encore totalement remis des chutes de neige. Le tramway sera "remis en service progressivement en cours de journée", annonce TaMVoyages, le réseau de transports de la ville. Pour les lignes de bus, "un retour à la normale" est prévu "dans la matinée".

: La vague de froid a poursuivi son chemin et touche maintenant l'Irlande et le Royaume-Uni, où elle a rencontré la tempête Emma venue de l'Atlantique. L'aéroport de Dublin est fermé, la Bourse de Dublin également, et les Irlandais sont appelés à rester confinés ce matin, tandis qu'au Royaume-Uni le parti conservateur a annulé son congrès. Voici quelques images de la situation prises hier en Ecosse, dans le nord de l'Angleterre et à Londres.

















(REUTERS)

: La neige a fait place à la pluie, ce matin, sur l'essentiel du territoire. Et ce même si dix-neuf départements restent en vigilance orange neige/verglas dans le quart nord-est du pays : Météo France y prévoit des pluies "faibles" mais "verglaçantes". La hausse des températures, elle, est spectaculaire : à Montpellier, où des automobilistes étaient bloqués par la neige hier, il fera 13 degrés cet après-midi. Toutes les prévisions sur notre page dédiée.









: Au total, 21 départements restent en vigilance orange : 19 à la neige et au verglas, et deux aux vagues et aux inondations. Voici la carte de Météo France.







: La vigilance orange vagues submersion est levée en Loire Atlantique et en Vendée. L'Eure est placée en vigilance orange neige/verglas.