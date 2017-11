Des Vosges à la Normandie, où va-t-il neiger dans les prochains jours ?

Sortez les bonnets et les moufles ! La France va entrer de plain pied dans l'hiver, prévient Météo France, mardi 28 novembre. L'hexagone va connaître "une petite séquence hivernale" à partir de mardi et jusqu'à la fin de semaine. Celle-ci est "peut-être un peu précoce", explique l'institut, mais "pas avec des températures attendues extrêmes" : elle seront tout de même parfois inférieures de trois à cinq degrés aux moyennes de saison. Franceinfo vous explique où et quand vous risquez de voir des flocons.

Mardi, des Vosges aux Alpes

Les premières neiges de cette semaine étaient attendues dès mardi après-midi. Il devrait neiger dans les Vosges, à partir de 300 mètres d'altitude, du Jura au Massif Central à partir de 700 mètres. La neige doit ensuite gagner les Alpes dans la nuit, affirme Météo France.

❄️❄️ #PuydeDome Une fine couche de neige est tombée à Besse ce mardi ! pic.twitter.com/JaV4VgLvD6 — La Montagne (@lamontagne_fr) 28 novembre 2017

Mercredi, en plaines du Nord-Est au Massif Central

Mercredi, la neige pourrait gagner les plaines, du Nord-Est au Massif Central, "sous forme de giboulées neigeuses". En plaine, la quantité de neige est restera "souvent faible", explique Météo France, "même si une accumulation de plusieurs centimètres est probable au fil des jours dans le Grand-Est ou en Bourgogne-Franche-Comté dès les premières hauteurs."

A partir de jeudi, dans l'Ouest et le pourtour méditerranéen

Jeudi, il pourrait y avoir des averses de neige sur la Normandie, le nord de la Bretagne, le Centre et même le Bassin parisien. Les Pyrénées devraient être touchées "d'ici vendredi", y compris à basse altitude. Les flocons "pourront localement déborder vers le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la Corse".

Samedi, le froid devrait gagner la région Paca et la Corse avec, là aussi, un risque de neige à basse altitude, alors que les flocons devraient sa raréfier sur le reste du pays.