Dépression Caetano : le plan neige verglas de niveau 2 activité à partir de jeudi en Ile-de-France

Les automobilistes sont appelés à la vigilance. Le plan neige verglas de niveau 2 est activé en Ile-de-France à compter du jeudi 21 novembre à 11 heures, annonce la préfecture de police de Paris, mercredi 20 novembre. Météo France a placé la région en vigilance orange neige et verglas de 11 heures à 20 heures.

La vitesse est ainsi abaissée de 20km/h sur tous les axes routiers dans les départements de Paris, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Privilégier les transports en commun

"Les manœuvre de dépassement pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur les axes structurants d’Île-de-France" sont également interdits, précise la préfecture qui invite les usagers de la route à la prudence. Elle conseille de privilégier les transports en commun et si ce n'est pas possible, de prévoir "un équipement minimum (vêtements chauds, nourriture, eau...) au cas où vous seriez obligé d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule".

Au total, quarante-neuf départements ont été placés en vigilance orange à partir de jeudi matin par Météo-France , trente-deux pour neige et verglas sur un axe allant du Nord-Bretagne au Grand-Est, et dix-sept pour des vents forts plus au sud. La dépression Caetano "donnera de la neige, 1 à 3 cm possibles sur Paris et petite Couronne, jusqu'à 7 cm dans l'Essonne et plus sur les régions plus à l'est et en altitude (jusqu'à 20 cm du côté de Belfort)" prévient le prévisionniste.