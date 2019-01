Météo : cinq départements de l'Est de la France en vigilance orange à la neige et au verglas

C'est dans les vallées vosgiennes et les combes jurassiennes que le verglas sera le plus durable.

Cinq départements ont été placés, vendredi 25 janvier, en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de 22 heures et jusqu'à samedi à 10 heures. Il s'agit des départements suivants : Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90). Météo France explique que les précipitations attendues "rendront les sols et les chaussées très glissants" et alerte sur des risques de perturbation de la circulation.

"Ces pluies arrivent par l'ouest à partir de 22 heures, et viendront englober les massifs des Vosges et du Jura à partir de minuit. C'est dans les vallées vosgiennes et les combes jurassiennes que l'air froid résistera le plus longtemps, et que le verglas sera le plus durable" souligne Météo France, qui indique avoir "relevé -11 °C à Besançon" ce matin. "Ailleurs, le redoux gagne rapidement et l'épisode verglaçant disparait en moins d'une heure", affirme Météo France.