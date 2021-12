Vigilance avalanches en Haute-Savoie : "Sortir, c'est jouer à la roulette russe et le coup peut partir", prévient le vice-président du conseil départemental

"Il ne faut pas aller chatouiller le manteau neigeux au risque de finir ensevelis", a prévenu vendredi 10 décembre sur franceinfo Nicolas Rubin, maire de Châtel (Haute-Savoie), président de l’association des maires de Haute-Savoie, premier vice-président du conseil départemental, alors que son département est placé en vigilance orange aux avalanches.

"La prudence est de mise", ajoute-t-il. "Il ne faut pas sortir, il faut savoir renoncer et attendre que le manteau neigeux se stabilise. Si on choisit de sortir, on joue à la roulette russe et le coup peut partir."

Le vice-président du conseil départemental explique également que "les stations de ski vont être en mode de sécurisation absolue dès demain matin" et qu'il y aura "certainement un retard à l'ouverture parce que les professionnels vont procéder au déclenchement préventif des avalanches sur l'ensemble des secteurs avant d'ouvrir une piste de ski alpin."