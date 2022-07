Réchauffement climatique : la montagne menace un village suisse

L’effondrement d’une partie du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes a finalement coûté la vie à onze personnes. Cet événement résonne dans d’autres sites alpins et fait craindre de nouvelles avalanches rocheuses. C’est le cas en Suisse, à Kandersteg.

Avec son lac d’altitude, ses randonneurs et ses chalets en bois, la ville de Kandersteg (Suisse) offre un paysage de carte postale. C’est une station renommée des Alpes suisses. Mais au-dessus du village, un sommet est particulièrement scruté, car un triangle noir menace de s’effondrer. Une équipe de géologues et de guides de haute montagne surveille la zone. Ils doivent s’y rendent en hélicoptère.



Une conséquence du réchauffement climatique

Face à ce danger, les géologues ont placé des dizaines de capteurs dans la montagne et vérifient qu’ils sont en bon état. Le terrain est très instable. Certains capteurs sont posés dans des endroits très dangereux et il faut donc s’y rendre en hélicoptère. Les scientifiques ont pu établir que la montagne bouge de plusieurs mètres par an, un record dans les Alpes. C’est une conséquence du réchauffement climatique.