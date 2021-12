Météo : Haute-Savoie, Savoie et Isère sont en vigilance orange aux avalanches, alertes aux crues dans le Puy-de-Dôme et l'Ain

En revanche, les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère ne sont plus en vigilance orange pluie-inondation.

Les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l'Isère ne sont plus en vigilance orange pour pluie et inondations, jeudi 30 décembre, selon le dernier bulletin de vigilance de Météo France. A l'exception de l'Ain, tous ces départements restent cependant en vigilance orange aux avalanches. Le Puy-de-Dôme (tronçon aval de la Dore entre Vichy et Ambert) et l'Ain (rivière de l'Ain) sont en vigilance orange aux crues.

Le risque d'avalanches est fort et évolue en "risque marqué" sur les massifs suivants : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses et Oisans. Il est d'ores et déjà "marqué" sur les massifs des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors, écrit Météo France dans son bulletin matinal. Le service de météorologie prévient qu'avec "l'arrêt des précipitations, l'activité avalancheuse spontanée est en baisse". Cependant, "l'humidification des manteaux neigeux très épais en altitude peut induire un temps de latence et des avalanches pourront encore se produire en ce début de journée jeudi".

Météo France recommande d'éviter les sorties en montagne dans les départements où le risque d'avalanches est élevé et de s'éloigner des cours d'eau dans les territoires en vigilance orange aux crues. La vigilance orange pour pluie et inondations a été levée sur les départements alpins et sur l'Ain. Toutefois, "les conséquences sur le terrain en terme d'inondations perdurent encore en cours de journée de jeudi par endroits, et des crues continuent de se propager sur les cours d'eau de ces régions", poursuit Météo France.