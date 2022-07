Italie : six morts dans l'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada

Une partie du glacier de la Marmolada, dans les Alpes italiennes, s'est détaché, dimanche 3 juillet, entraînant une avalanche de glace et de pierres. Le bilan provisoire fait état de six morts, et de huit blessés. Les températures étaient anormalement élevées sur le site depuis plusieurs jours.

Une partie du glacier de la Marmolada (Italie) s'est effondré, dimanche 3 juillet. Des milliers de tonnes de glace et de rochers ont dévalé la pente à plus de 200 km/h. Depuis un refuge, l'homme qui a filmé a assisté, hébété, à la scène. Le glacier de la Marmolada est le plus important des Dolomites italiennes : plus d'une centaine d'hectares. Une partie entière s'est décrochée. Les hélicoptères des secours sont partis immédiatement à la recherche des randonneurs présents sur le site. Un bilan provisoire fait état de six morts, huit blessés et d'un nombre encore incertain de disparus.

Des températures trop élevées

Avant l'avalanche, l'apparence du glacier préoccupait déjà. Depuis plusieurs mois, les scientifiques observent une fragilisation de la structure. Les volumes de glace ne cessent de diminuer, or l'été 2022 est marqué par des températures record, qui augmente le risque majeur d'effondrement. "La couverture des neiges a disparu très rapidement avec ces températures très élevées. La glace se transforme en eau, et des morceaux se décrochent", explique Cristian Ferrari, glaciologue dans la région du Trentin (Italie). D'autres mouvements ont à craindre dans les prochains jours.