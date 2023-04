Haute-Savoie : une avalanche meurtrière tue quatre personnes sur son passage

Une impressionnante avalanche a eu lieu en Haute-Savoie, dimanche 9 avril, sur le glacier d’Armancette. La coulée de neige s’est déversée sur plus de 1 000 mètres, causant la mort de quatre personnes.

Depuis les pistes, l’immense nuage de neige semble progresser au ralenti. En réalité, l’avalanche parcourt 1 600 mètres en seulement quelques secondes. La coulée de 500 mètres de large impressionne les skieurs à plusieurs kilomètres de là. Vers 11h20 dans la matinée du dimanche 9 avril, l’avalanche démarre sa course dans les Alpes à proximité du village des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Elle est partie du haut du glacier d’Armancette, à 3 500 mètres d’altitude.



Un phénomène rare et imprévisible

Sur son passage, l’avalanche emporte 13 alpinistes. Quatre personnes y ont perdu la vie, dont deux guides de haute montagne confirmés, selon un bilan provisoire. Une randonneuse a vu l’avalanche dévalée le glacier. "Je me suis vraiment sentie impuissante et encore là, je suis encore sous l’émotion, parce qu’il y a des gens qui y sont restés", confie-t-elle. Toute la journée, les secours ont recherché de nouvelles victimes. Le phénomène est rare et imprévisible. Son origine reste encore inconnue.