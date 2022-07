Hausse des températures : l'ascension du mont Blanc devient périlleuse en raison de chutes de pierres

Les voies principales d'ascension du mont Blanc connaissent des chutes de pierre importantes, ce qui rend la montée périlleuse, lundi 25 juillet. Le couloir du Goûter, le passage le plus fréquenté pour atteindre le sommet, est vivement déconseillé. Il n'y a pas d'interdiction, mais les alpinistes connaissent les risques. Certains décident tout de même de partir. "Je ne comprends pas leur façon de faire, leur façon d'appréhender la montagne", s'inquiète Philippe Godard, secouriste de la brigade blanche de Saint-Gervais (Haute-Savoie).



"Ça tombe toute la journée"

L'itinéraire devient dangereux dès 1 300 m d'altitude. Des gendarmes de haute-montagne surveillent le couloir du Goûter. À tout moment, des pierres se décrochent du mont Blanc et menacent de s'écraser sur les alpinistes, aventurés sur la voie. "Ça tombe toute la journée (…) en fait, c'est imprévisible", constate Adrien Buet, du peloton de gendarmerie de Haute montagne de Chamonix. Les guides ne proposent plus la visite du mont Blanc, tandis que la préfecture et la mairie de Saint-Gervais demandent aux touristes de renoncer à l'ascension du mont Blanc.