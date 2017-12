DIRECT. Pannes de courant, vols annulés, embouteillages... Le mauvais temps provoque d'importantes perturbations

Ce qu'il faut savoir

Des foyers privés d'éléctricité, d'importants ralentissements sur les routes, un ferry échoué... Les tempêtes Xanos et Ana touchent, dimanche 10 décembre, une grande partie de la France et causent de nombreuses perturbations. Météo France a placé 32 départements en alerte orange pour des risques de vents forts, de pluie et d'inondations, mais aussi d'avalanches et de submersion. Suivez en direct l'évolution de la situation.

20 000 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France. Près de 20 000 foyers sont privés d'électricité dans les Hauts-de-France, en particulier sur la Côte d'Opale, selon un comptage d'Enedis à 15h30.

D'importants embouteillages à Chamonix. Les conditions de circulation sont très mauvaises dimanche soir entre Passy, Chamonix et l’accès au Tunnel du Mont Blanc. Une vingtaine de kilomètres d'embouteillages sont comptabilisés sur la route nationale 205, selon les informations recueillies par franceinfo auprès d'ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, la société qui exploite le tunnel du Mont-Blanc).

Les vols depuis Ajaccio annulés. Tous les vols au départ et à l'arrivée d'Ajaccio (Corse-du-Sud) sont annulés, a de son côté annoncé l'aéroport à franceinfo, à cause des intempéries. La décision a été prise à 15 heuresdimanche après-midi, et le trafic ne doit pas reprendre avant lundi matin.

Un ferry s'échoue dans le port de Calais. Un ferry en partance pour Douvres, avec 313 personnes à bord, s'est échoué dimanche dans le port de Calais (Pas-de-Calais), sans faire de blessé, un accident inédit provoqué par des vents d'une rare violence, et le trafic a été interrompu tout l'après-midi.

Un projecteur se décroche du stade d'Amiens. A cause des vents violents, un projecteur du stade la Licorne d'Amiens (Somme) s'est décroché. Pour des raisons de sécurité, une tribune a été évacuée.