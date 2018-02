Cinq départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange aux risques d'avalanche et d'inondation

L'Ariège, la Haute-Garonne, les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont concernées par différentes alertes.

Cinq départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange par Météo France, lundi 19 février : l'Ariège (avalanches), la Haute-Garonne (avalanches), les Landes (inondation et crue), les Hautes-Pyrénées (avalanches) et les Pyrénées-Atlantiques (inondation, crue et avalanches).

Cinq départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange par Météo France, lundi 19 février 2018. (METEO FRANCE)

• Avalanches : "Les chutes de neige vont se poursuivre sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées jusqu'à mercredi matin, avec une limite pluie-neige qui se situera le plus souvent autour de 1 500 m", ajoute Météo France. A partir du milieu de nuit et mardi en journée, quelques avalanches de grande ampleur pourraient menacer des infrastructures en stations de ski".

• Crue/inondation : "Depuis dimanche, un temps perturbé concerne la moitié ouest du pays et plus particulièrement le Pays basque et le Béarn, signale Vigicrues. Les pluies observées ont engendré de premières réactions sur de nombreux cours d'eau pyrénéens". Le bassin du Gave d'Oloron et les Gaves réunis (Landes et Pyrénées-Atlantiques) sont plus particulièrement concernés par ce risque.