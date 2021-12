Avalanches : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées placées en vigilance orange

"Ce risque sera le plus présent à partir de la mi-journée dimanche et persistera au moins jusqu'à lundi matin", précise Météo France.

Week-end de prudence en montagne. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ont été placées en vigilance orange, samedi 4 décembre, à cause de risques d'avalanches au moins jusqu'à lundi matin. "L'activité avalancheuse attendue sur cet épisode est observée en moyenne une fois tous les 5 ans", écrit Météo France, dans son bulletin. "La situation est remarquable en raison des cumuls de neige fraîche attendus d'ici lundi matin et de l'enneigement précoce et abondant déjà présent à basse altitude."

Passant du niveau 4 (fort) à 5 (très fort), "le risque de départs spontanés d'avalanches devient conséquent à partir de dimanche matin en raison des chutes de neiges soutenues prévues tout au long de la journée", prévient l'organisme public. "De très grandes avalanches pourront se produire, en emportant le manteau neigeux sur toute son épaisseur. Elles pourront menacer des infrastructures de montagne et parfois des routes de moyenne altitude."