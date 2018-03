Avalanche en Suisse : un mort et trois disparus

L'avalanche a dévalé le vallon sur plus de 400 mètres, emportant 7 skieurs dans ce secteur hors-pistes. Trois sont encore ensevelis, deux Français qui seraient originaires d'Alsace, et un Suisse. Hier, les secouristes ont extrait de la coulée un corps sans vie. Son identification est en cours, mais il pourrait s'agir d'un Français.

Les chances de les retrouver vivants sont "très minces"

Ce samedi 17 mars au matin, les recherches ont repris, mais l'espoir est de plus en plus faible. "On lutte contre la montre, explique Steve Léger, porte-parole du canton de Valais. On a connu des surprises positives, maintenant, il faut avouer que les chances sont très minces de les retrouver vivants. Au fond de l'avalanche, on a plusieurs mètres de hauteur de neige, c'est une grande avalanche". L'avalanche s'est déclenchée hier après-midi dans le vallon d'Arbi, sur les hauteurs de Riddes, en Suisse. À 2 000 mètres d'altitude, deux groupes de skieurs sont fauchés. Ils évoluaient dans un secteur certes hors-pistes, mais très fréquenté. Selon les premiers éléments de l'enquête, aucun skieur n'était équipé de balises de sécurité.





