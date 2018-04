Neige fin avril : "Il n'y a pas de quoi s’inquiéter, on ne retombe pas dans l'hiver !"

Prévisionniste à Météo France, Etienne Kapikian explique à franceinfo que les situations de "printemps chaotiques", avec de fortes fluctuations entre un épisode de chaleur et une vague de froid ne sont pas rares.

Des températures très basses, de la pluie, un vent frais et même de la neige en Normandie. Une large partie nord-ouest du pays a froid, lundi 30 avril, après avoir vécu "une séquence estivale précoce remarquable" la semaine précédente. Interrogé par franceinfo, Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France se veut rassurant : ce phénomène n'est pas inédit et ne va pas durer.

Franceinfo : après un épisode marqué par de fortes chaleurs, certaines régions connaissent un froid vigoureux... Comment expliquer ce phénomène ?

Etienne Kapikian : Il y a dix jours, nous étions sous un puissant anticyclone qui recouvrait une bonne partie de l'Europe avec des masses d'air remarquablement chaudes. Aujourd'hui, on a une dépression qui s'est creusée sur la France et est remontée sur le nord du pays. Avec son creusement, elle aspire de l'air chaud sur son côté est de l'Europe centrale, où on bat aujourd'hui des records de chaleur. Par exemple, il fait 28 °C à Varsovie aujourd'hui. Au même moment, cette dépression aspire de l'air froid sur son côté ouest, par les îles britanniques et côté Atlantique, de l'air plus frais qui descend par le nord-ouest.

Ce froid, aspiré par cette dépression, est exacerbé par les précipitations intenses qui font encore plus baisser les températures sur la Normandie, la région parisienne et la Picardie. La fraîcheur remarquable n'est pas à l'échelle de toute la France. Certaines régions sont aujourd'hui dans les normales de saison.

Est-ce un phénomène inédit à la veille d'un 1er mai ?

Non, cela n'a rien d'inédit. En 1997, on avait eu de la chaleur fin avril et début mai et les 7 et 8 mai, il avait neigé notamment en Touraine. A l'inverse en 1945, il neigeait le 1er mai sur certaines régions de France et une semaine plus tard, il faisait très chaud.

C'est notre climat, très variable : des printemps chaotiques avec des fluctuations importantes, des masses d'air très variables, sur la direction des vents et les déplacements de dépressions.

Cet épisode de froid va-t-il durer ?

Non, ce n'est pas durable. Dès mardi, après une fraîcheur matinale bien présente (on pourrait avoir quelques gelées locales), nous allons retrouver dans l'après-midi un soleil qui va réchauffer l'atmosphère. Ce ne sera pas non plus du grand beau temps, mais on aura 13 à 15°C pour des régions où il a fait très frais aujourd'hui, des côtes normandes à l'Ile-de-France, soit une hausse de températures de 7 à 10°C en une journée. Sur le reste du pays, les fluctuations seront moindres.

Le week-end prochain s'annonce également doux : dimanche, on devrait dépasser les 20°C sur quasiment toute la France et même atteindre les 25°C par endroit. C'était un épisode très passager, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on ne retombe pas dans l'hiver !