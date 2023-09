Météo : trois questions sur la remontée des températures prévue ces prochains jours

Après un mois d'août en partie caniculaire, puis une chute des températures, une hausse est annoncée pour la fin de la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Trois questions à Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.

Difficile de savoir comment s'habiller en ce début d'automne et en pleine rentrée des classes. Après la séquence automnale et fraîche ces derniers jours en France, les températures repartent à la hausse dans le Sud et une masse d'air doux remonte sur le pays, annonce Météo France. Le mercure va grimper au-dessus de 30 degrés le week-end des 2 et 3 septembre et en début de semaine. Les maximales seront au-dessus des moyennes de saison.

Pour tenter de comprendre ce phénomène, nous avons posé trois questions à Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.

1 Comment s'explique cette nouvelle hausse des températures ?

Olivier Proust : Ce mois d'août s'est terminé comme il a commencé, c'est-à-dire frais. Et au milieu de ces deux séquences fraîches, on a eu une séquence caniculaire avec de nombreux records à la clé. En fait, tout dépend de la circulation atmosphérique. On va avoir des vents de sud qui vont apporter de fortes chaleurs, au contraire des vents océaniques qui vont nous apporter un temps plutôt tempéré et des vents de nord et de nord-est qui vont ramener du froid. Cela existe tout le temps. Les températures fluctuent au sein de chaque saison. On peut avoir une saison très chaude une année, une autre une saison très froide. C'est normal : il s'agit de la circulation atmosphérique et ce sont les variations de cette circulation atmosphérique qui produisent ces temps différents.

2 Est-ce normal d'avoir 30 degrés en septembre ?

Après la séquence fraîche de fin août, on a une nouvelle circulation atmosphérique qui se met en place en ce début septembre avec une "goutte froide" – qui commence à être un terme assez connu – qui va plonger vers le Portugal et jouer un rôle de pompe à chaleur sur le pays, puisqu'on est à l'est du Portugal. Des vents de sud vont transporter de nouveau de très fortes chaleurs sur le pays. C'est la moitié ouest du pays qui est le plus touchée, notamment dimanche et lundi avec une rentrée sous des températures parfois supérieures à 35 degrés. Le reste de la semaine sera estival : avec cette configuration météorologique, on aura souvent les 30 degrés atteints.

3 Va-t-on devoir s'y habituer ?

Cette chaleur peut paraître remarquable, mais ce n'est pas une chaleur record. Elle est amenée à être plus commune avec le réchauffement climatique qu'on observe. On aura des séquences de plus en plus chaudes en fonction de la circulation atmosphérique. En revanche le temps que l'on a à un instant T ne préfigure pas de la saison à venir. On ne peut pas dire "il fait chaud aujourd'hui donc l'hiver sera rude" ou "il fait chaud aujourd'hui donc l'hiver sera doux". Il n'y a pas de lien direct. Les circulations atmosphériques sont régies par des grandes ondes planétaires qui circulent et se propagent à travers les hémisphères et c'est là-dessous qu'on va avoir des types de temps qui vont changer et qui vont se mettre en place. Bien malin celui qui va pouvoir dire déjà quel hiver on va avoir.