Météo : six départements du Centre-Est placés en vigilance orange aux vents violents lundi dès minuit

Six départements ont été placés en vigilance orange en raison d'un épisode de vents violents, annonce Météo-France, dimanche 24 novembre. La Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et la Haute-Loire vont essuyer de fortes rafales dans la journée de lundi, en lien avec la dépression Bert. "L'incertitude existe encore sur une extension géographique du phénomène", souligne le prévisionniste, avec de fortes rafales qui peuvent concerner les départements voisins de ceux placés en orange et notamment le nord-Isère. Une extension de la vigilance orange n'est pas totalement totalement exclue à ce stade."

Pour dimanche 24 novembre 2024 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Pour lundi 25 novembre 2024 :

🟠 6 départements en Vigilance orange



Le département des Pyrénées-Atlantiques avait déjà été placé en vigilance orange, pour la journée de dimanche. "Une incertitude persiste sur le relief, précise le prévisionniste, avec une reprise d'un vent fort de secteur sud en cours de nuit de dimanche à lundi. Ainsi, la vigilance orange pourrait être prolongée" sur ce département". La tempête Bert s'est abattue samedi sur le Royaume-Uni et l'Irlande, avec des vents violents, des fortes pluies et d'importantes chutes de neige, perturbant les transports et privant des dizaines de milliers de foyers d'électricité.