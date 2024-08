Météo : six départements d'Ile-de-France placés en vigilance orange pluie et inondation, à partir de samedi soir et jusqu'à dimanche matin

Les départements concernés sont Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Météo France a placé six départements d'Ile-de-France en vigilance orange pluie-inondation, samedi 17 août, à partir de 21 heures et jusqu'à 4 heures du matin dimanche. Les départements concernés sont Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

"La perturbation présente sur la région parisienne est en train de se réactiver. Elle mettra encore plusieurs heures avant de s'évacuer par l'est. Ceci nécessite un passage en vigilance orange car les observations sont déjà plus élevées que prévues", précise Météo France dans son bulletin samedi soir. L'organisme ajoute que l'"on observe déjà 44 mm à Saint-Maur et 57 mm à Bry-sur-Marne (94), 50 mm à Brétigny (91)".